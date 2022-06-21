Нью-Йорк, США, , 19:55 — REGNUM Запад очень старается навредить России, натравливая на неё Киев, заявил 21 июня российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

Василий Небензя Russiaun.ru

Обращаясь к недружественным западным странам, российский дипломат обвинил их в финансировании опосредованной войны с Россией «до последнего украинца», на которую уходят «миллиарды».

Василий Небензя «Это и есть настоящее подстрекательство к насилию с вашей стороны. Вы потворствуете оголтелой русофобии в своих странах, потакая давно помешавшимся на ней полякам, чехам и прибалтам».

Он отметил, что на Западе уже появились наклейки в магазинах и барах, предупреждающие, что там «не обслуживают русских», а затем спросил, в чём тут отличие от расизма.

Василий Небензя «Поменяйте слово «русский» на «блек пипл» или «еврей». Почему от подобных ассоциаций вас передёргивает, а с русскими можно обращаться таким образом?»

Российский дипломат спросил, почему Запад, ратующий за демократию, активно поддерживает запущенную украинскими политтехнологами кампанию cancel Russia, «бойкотируя в угоду киевскому режиму русских писателей, музыкантов, артистов, спортсменов».

Василий Небензя «Разве это не человеконенавистническая риторика и политика? Но как бы вы ни старались, агонию преступного русофобского, неонацистского киевского режима вам удастся лишь затянуть, но не остановить».

Представитель России напомнил, что этот неонацистский режим обречён с 2014 года, когда он начал войну против украинского народа.

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