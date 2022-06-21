Нью-Йорк, США, 21 июня 2022, 19:55 — REGNUM Запад очень старается навредить России, натравливая на неё Киев, заявил 21 июня российский постпред при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
Обращаясь к недружественным западным странам, российский дипломат обвинил их в финансировании опосредованной войны с Россией «до последнего украинца», на которую уходят «миллиарды».
Он отметил, что на Западе уже появились наклейки в магазинах и барах, предупреждающие, что там «не обслуживают русских», а затем спросил, в чём тут отличие от расизма.
Российский дипломат спросил, почему Запад, ратующий за демократию, активно поддерживает запущенную украинскими политтехнологами кампанию cancel Russia, «бойкотируя в угоду киевскому режиму русских писателей, музыкантов, артистов, спортсменов».
Представитель России напомнил, что этот неонацистский режим обречён с 2014 года, когда он начал войну против украинского народа.
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