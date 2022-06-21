21 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 20:17 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что кризис в отношениях между Россией и Западом будет затяжным, а западные страны никогда не смогут вернуть доверие Москвы, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Оно и понятно. Запад уничтожил любую возможность развития отношений с Россией. После всех их высказываний мы их просто так не простим», — пишет Дамиан Р.

Многие пользователи оказались полностью солидарны с мнением пресс-секретаря российского президента. Граждане отмечают, что Запад раз за разом разочаровывал руководство нашей страны, а его последние действия и вовсе стали гвоздями в крышку гроба доверительных отношений.

«Он прав. Потому что Запад показал своё истинное лживое лицо! Россия долгие годы стремилась вести дружелюбную политику со всеми странами, а к нам просто повернулись одним местом и угрожают теперь войной!» — пишет Модест С.

«Всё-таки Запад сегодня не может никаким образом вернуть наше доверие, ведь они уже не один раз делали то, чего обещали не делать», — отметила Кристина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что после всего того зла, которое России причинил Запад, у нас попросту нет тем для объединения.

«После всего, что Запад сделал, о каком доверии может идти вообще речь? Запад ведёт максимально антироссийскую деятельность и устроил русофобскую истерию. Точек соприкосновения после такого быть не может», — уверена Оксана П.

Часть людей полагает, что российская спецоперация на Украине стала возможной потому, что Россия так и не смогла достучаться до Запада и отговорить его от агрессивных действий в нашу сторону.

«Запад на фоне специальной военной операции России показал свое истинное лицо и вылил всю свою русофобию уже без прикрытия. А на фоне того, как они нарушают международное право в отношении России, с ними снова начинать доверительные отношения нельзя», — считает Татьяна М.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что российская элита слишком долго шла в сторону Запада, поэтому даже этот очевидный и бесповоротный разрыв отношений не заставил власти предержащие изменить своё мировоззрение.

«И что из этого? В России всё так и остаётся по-западному. Государственное устройство, экономическая система, ориентированное на Европу и Америку общество. Бизнес заточен на Запад, культура и спорт в полной зависимости от Запада, образование выстроено для подготовки умов для Запада. Образ жизни чиновников даже ничуть не изменился — как мечтали о «роллс-ройсах», так о них и продолжают грезить», — перечислил грехи нашего государства Олег А.

Нашлись и те, кто призвал российские власти более не очаровываться внешней средой, а заниматься своей собственной страной, блюдя суверенитет и соблюдая интересы российского народа.

«Лично меня больше всего интересует, откуда взялось это доверие вообще. Историю в школе не учили, что ли? Англосаксы ни с кем не дружат, они только порабощают и грабят», — указывает Валерий Б.

Напомним, 21 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью американскому телеканалу MSNBC о том, что кризис в отношениях между Россией и Западом будет затяжным, а западные страны никогда не смогут вернуть доверие Москвы.