Ливерпуль, Великобритания, 21 июня, 2022, 19:50 — ИА Регнум. 28-летний английский атакующий полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен попросил руководство «Ливерпуля» отпустить его из клуба в летнее трансферное окно. Об этом 21 июня сообщило издание Liverpool Echo.

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Действующее соглашение Окслейда-Чемберлена рассчитано еще на один год до конца сезона 2022/23. Трансферная стоимость 28-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 16 миллионов евро.

Окслейд-Чемберлен выступает за «Ливерпуль» с 31 августа 2017 года после перехода из лондонского «Арсенала» за 38 миллионов евро.

В прошедшем сезоне английский полузащитник принял участие в 29 матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.