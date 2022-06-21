Москва, , 19:48 — REGNUM В украинских СМИ и соцсетях в последнее время начали регулярно сообщать об обменах пленными или телами погибших в зоне боевых действий.

Переговоры

В частности, о таком мероприятии в Запорожской области было заявлено 21 июня. При этом российская сторона или республики Донбасса это не комментировали.

Украинская сторона заявила, что получила 35 трупов своих боевиков, никак не поясняя, что же они отдавали взамен.

Таким образом у потребителя информации создаётся ощущение, что, наверное, менялись 1×1, ведь обмен же все-таки. А так ли это?

Не будем утверждать, что точно знаем все детали мероприятия, о котором сообщили 21 июня украинские военные и СМИ.

Однако встречаясь с такого рода информацией стоит учитывать то обстоятельство, что и российские военные и бойцы ДНР и ЛНР регулярно сообщают о полном нежелании укровоенных забирать своих погибших даже при условии гарантий прекращения огня на время этого мероприятия.

Поэтому не исключено, что сообщения Киева об «обмене телами» маскируют выполнение местных договорённостей о безвозмездной передаче погибших или о вывозе «особо ценных» тел, не относящихся к общей массе мобилизованного украинского контингента.

И, конечно же, неразумно исключать то, что и российская сторона теряет своих бойцов в районах, контролируемых или отбитых противником.

Всё таки это война, а на ней, как известно, пули в обе стороны летают.

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