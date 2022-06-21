Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Известная актриса Кристен Белл раскрыла подробности релиза мультфильма «Холодное сердце 3». Об этом сообщил портал Comicbook 21 июня.

Дружная команда Цитата из м/ф «Холодное сердце 2». реж Крис Бак, Дженнифер Ли. 2019. США

По словам актрисы, официальный анонс третьей части мультфильма появится в ближайшее время. Стоит отметить, что в предстоящем триквеле Белл вновь вернётся к озвучиванию роли Анны.

Напомним, премьера «Холодного сердца» состоялась в декабре 2013 года. Сиквел проекта вышел осенью 2019 года.

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