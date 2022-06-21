Москва, , 19:31 — REGNUM Известный исполнитель Олег Гаркуша рассказал, почему о Викторе Цое помнят до сих пор. Об этом сообщило «‎Федеральное агенство новостей» 21 июня.

Виктор Цой Цитата из к/ф «Игла». реж Рашид Нугманов. 1988. СССР

«‎Простота, которая изначально была заложена в Викторе, мелодичность песен и доходчивые для людей абсолютно любого возраста слова сыграли решающую роль. Получились запоминающиеся кайфовые произведения. Уже третьему, если не четвертому, поколению эти песни нравятся», — заявил артист. Гаркуша также добавил, что уверен в том, что музыка Цоя «‎будет жить ещё очень долго».

Как ранее сообщило ИА REGNUM, вышел трибьют-альбом к 60-летию Виктора Цоя. В представленную пластинку вошли 30 песен от разных артистов, в том числе певицы гречка, группы «25/17» и многих других.

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