Калининград, , 19:26 — REGNUM Предложение будет направлено в Москву со стороны руководства Калининградской области на тему ответных мер Литве, заявил 21 июня глава региона Антон Алиханов в программе «60 минут».

Антон Алиханов Дарья Антонова, ИА REGNUM

Комментируя запрет, введённый Литвой на транзит по железной дороге ряда важных грузов в Калининградскую область из других российских регионов, губернатор сказал, что уже ведётся разработка возможных ответных мер Вильнюсу.

Это предложение по ответным мерам будет направлено из Калининграда федеральному руководству, сказал Алиханов, добавив: «На этой неделе договорились это сделать».

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