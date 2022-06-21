Джакарта, 29 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Председатель исполнительного совета крупного мусульманского объединения «Нахдлатул Улама» Яхья Чолил Стакуф и министр Саудовской Аравии по делам ислама встретились в Индонезии, чтобы обсудить образ ислама в мире, сообщает Antara.

(сс) A-C-K Флаг Индонезии

Стороны обсудили важность сотрудничества в отображении красивого и миролюбивого образа ислама в глазах всего мира.

Саудовский министр также встретился с вице-президентом Маруфом Амином. Министр по делам ислама выразил благодарность за приглашение, теплоту и дружелюбие жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии пристально следит за решением властей Афганистана закрыть доступ к средней школе для девочек.