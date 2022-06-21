* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нальчик, , 19:20 — REGNUM В Кабардино-Балкарии выявлен факт финансирования террористов из международной организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В оказании материальной помощи боевикам, воюющим в Сирии, заподозрен житель города Нальчика, сообщили 21 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Установлено два факта предоставления денежных средств на общую сумму 250 тыс. рублей. В 2013 году молодой человек, которому на тот момент был 21 год, передал своим знакомым эти деньги для подготовки к отправке в Сирию, в том числе для приобретения ими вооружения и экипировки.

По данным фактам возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. В настоящее время его фигуранта разыскивают. Его объявили в международный розыск.