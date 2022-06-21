Киев, , 19:19 — REGNUM В Запорожской области прошел обмен телами погибших, сообщают 21 июня украинские СМИ.

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По данным военного ведомства Украины, российская сторона передала 35 тел погибших военнослужащих ВСУ.

При этом не уточняется, на каких условиях происходил «обмен» и что передавала украинская сторона.

Кроме того, указано, что после передачи вопросов обменов пленными и погибшими в ведение минобороны Украины, процесс заметно активизировался.

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