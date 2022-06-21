Киев, 21 июня, 2022, 19:19 — ИА Регнум. В Запорожской области прошел обмен телами погибших, сообщают 21 июня украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По данным военного ведомства Украины, российская сторона передала 35 тел погибших военнослужащих ВСУ.

При этом не уточняется, на каких условиях происходил «обмен» и что передавала украинская сторона.

Кроме того, указано, что после передачи вопросов обменов пленными и погибшими в ведение минобороны Украины, процесс заметно активизировался.