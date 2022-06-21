Москва, , 19:17 — REGNUM В спортивном комплексе «Лужники» в рамках Дня Московского Спорта пройдёт музыкальный фестиваль с участием «Звёзд Русского Радио». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы» 21 июня.

«Звёзды Русского Радио» Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

На концерте выступят популярные артисты российской эстрады — Ирина Дубцова, группа «Земляне», Валерия, Слава, Анна Семенович, Люся Чеботина, Anna Asti, Юлианна Караулова, Ольга Серябкина, Александр Шоуа & Непара, Хабиб, Стас Пьеха, Маша Вебер, DAVA, Юлия Савичева, «Город 312», Родион Газманов, Uma2rman и другие исполнители.

Добавим, что мероприятие пройдёт в СК «Лужники» 25 июня 2022 года. Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах и розыгрышах, а также спеть в караоке. Кульминацией спортивного праздника, организованного Департаментом спорта города Москвы, станет концерт «Звёзд Русского Радио».

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