Бишкек, 21 июня, 2022, 19:17 — ИА Регнум. За два последних года уровень бедности в Киргизии вырос более чем в полтора раза — с 25% до 38%. Об этом стало известно в ходе заседания парламентского комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции 20 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

По словам депутата Айбека Осмонова, об этом говорится в докладе, подготовленном аналитиками Организации объединённых наций.

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В ответ на это заявление вице-премьер-министр Эдиль Байсалов заявил о том, что эта информация не соответствует действительности, а является только прогнозом на случай негативного развития ситуации в стране.

При этом заместитель главы правительства призвал парламентариев и граждан «верить только официальной информации», озвучиваемой киргизскими властями.

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