Хьюстон, США, 21 июня, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Канадский рэп-исполнитель Tory Lanez (Дейстар Петерсон) выпустил видеоклип под названием City Boy Summer. Об этом 21 июня сообщил портал AllHipHop.

Скриншот YouTube Tory Lanez

В опубликованном ролике музыкант вместе с друзьями устраивает ночной заезд на мотоциклах по городу, параллельно организовывая вечеринку с моделями. Известно, что съёмки работы проходили в Хьюстоне (США), который является местом рождения экс-возлюбленной рэпера Megan Thee Stallion (Меган Джовон Рут Пит), с которой у него продолжительное время имеется конфликт.

Напомним, летом 2020 года Megan Thee Stallion рассказала о том, что в неё стрелял Tory Lanez. Вскоре после признания певицы полиция предъявила Tory Lanez обвинения сразу по нескольким пунктам, однако судебные разбирательства по этому делу продолжаются до сих пор.