Москва, 21 июня, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Российские войска и Народная милиция республик Донбасса продолжают образование котла для украинских боевиков, засевших в районе Горское-Золотое, сообщают 21 июня неофициальные источники с мест событий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По опубликованным ими данным, бои идут в районе населенного пункта Мирная Долина, взятие которого полностью оборвет последнюю артерию снабжения укронацистов, обороняющихся в комплексе посёлков Золотое и Горском.

Сообщается об активной работе российской артиллерии.

При этом украинские источники подтверждают, что посёлок Тошковка «полностью под россиянами».

«Они пытаются продавить оборону наших между Мирной Долиной и Горским. Были остановлены вчера, но давление продолжается», — сообщил 21 июня украинский гауляйтер Северодонецкой военно-гражданской администрации Власенко.