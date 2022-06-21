Ставрополь, 21 июня, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Власти Ставропольского края намерены оказать поддержку ряду категорий граждан при проведении газа в их дома. Предполагается покупка для них за счет бюджета газового оборудования.

Lenobl.ru Газификация

На помощь могут рассчитывать ветераны и дети войны, семьи с детьми и малоимущие. Об этом сообщил 21 июня губернатор края Владимир Владимиров. Он рассказал, что данное предложение оформлено в законопроект и готовится к рассмотрению депутатами думы.

«Мы решили пойти дальше и не только провести коммуникации, но и выделить краевую поддержку на покупку газового оборудования участникам программы — ветеранам и детям войны, семьям с детьми и малоимущим семьям. Для этого разработан законопроект, который предполагает единовременную субсидию», — написал Владимиров на свой странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил Владимиров, в настоящее время на Ставрополье подали заявки на догазификацию 2,4 тыс. человек. Уже проведен газ в 1258 домовладений.