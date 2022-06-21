Тюмень, 21 июня 2022, 19:03 — REGNUM В Тюменской области единовременную выплату за долгий брак получили уже более двух тысяч семейных пар. Об этом сообщил на прямой линии 21 июня губернатор Тюменской области Александр Моор.

Пожилые люди
Пожилые люди
Pfrf.ru

С просьбой о выплатах людям, которые связаны брачными узами 50 и более лет, обратился к Моору на прошлой прямой линии, которая состоялась 21 декабря 2021 года, один из тюменцев.

В начале 2022 года в Тюменской области был принят нормативный акт, и с марта 2022 года было выплачено порядка 53 млн рублей.

Напомним, размеры выплат на семейную пару составляют в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни — 20 тыс. рублей, с 55-летним юбилеем — 25 тыс. рублей, с 60-летним юбилеем - 30 тыс. рублей и так далее. За оформлением данной выплаты нужно обращаться в МФЦ.