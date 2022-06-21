Тюмень, 21 июня, 2022, 19:03 — ИА Регнум. В Тюменской области единовременную выплату за долгий брак получили уже более двух тысяч семейных пар. Об этом сообщил на прямой линии 21 июня губернатор Тюменской области Александр Моор.

Pfrf.ru Пожилые люди

С просьбой о выплатах людям, которые связаны брачными узами 50 и более лет, обратился к Моору на прошлой прямой линии, которая состоялась 21 декабря 2021 года, один из тюменцев.

В начале 2022 года в Тюменской области был принят нормативный акт, и с марта 2022 года было выплачено порядка 53 млн рублей.

Напомним, размеры выплат на семейную пару составляют в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни — 20 тыс. рублей, с 55-летним юбилеем — 25 тыс. рублей, с 60-летним юбилеем - 30 тыс. рублей и так далее. За оформлением данной выплаты нужно обращаться в МФЦ.