Вашингтон, 21 июня, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Американская актриса Сэди Синк, сыгравшая Макс Мэйфилд в сериале «Очень странные дела», ответила на вопрос об окончании истории своей героини. Об этом 21 июня пишет Variety.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Сэди Синк в роли Макс

По словам Синк, она не знает, что ждёт её персонажа в будущем. «Я не знаю, и мне нравится это не представлять, куда движется сюжетная линия, и просто удивляться, когда я это читаю. Потому что сама Макс не знает, что с ней произойдет в будущем. Я действительно понятия не имею, куда они (создатели сериала — ИА REGNUM) ведут какую-либо историю. Так что я буду рада прочитать это в сценарии», — призналась актриса.

ИА REGNUM напоминает, что четвёртый сезон «Очень странных дел» был разделён на две части. Премьера первой части состоялась в конце мая 2022 года — финальные две серии выйдут 1 июля.