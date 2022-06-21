Лондон, 21 июня 2022, 19:00 — REGNUM Чтобы не так бросалась в глаза политика Лондона по интенсивному вооружению Киева, британский премьер-министр съездил с визитом на Украину, заявил 21 июня посол России в Британии Андрей Келин в эфире «Соловьев Live».
При этом британский гость всячески старался показать «несгибаемость, твердолобость, линию в духе Маргарет Тэтчер» о продолжении войны с участием Украины.
Российский дипломат подчеркнул, что Джонсон занимается тем, что «запугивает», причем «не только украинцев», «но и европейцев».
Напомним, визит Джонсона в Киев и его встреча с украинским руководством состоялась 17 июня.
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