Лондон, , 19:00 — REGNUM Чтобы не так бросалась в глаза политика Лондона по интенсивному вооружению Киева, британский премьер-министр съездил с визитом на Украину, заявил 21 июня посол России в Британии Андрей Келин в эфире «Соловьев Live».

Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве Официальное интернет-представительство президента Украины

Андрей Келин «Джонсон поехал сам по себе для того, чтобы оттенить линию, которую он проводит, это жёсткая накачка оружием и больше ничего».

При этом британский гость всячески старался показать «несгибаемость, твердолобость, линию в духе Маргарет Тэтчер» о продолжении войны с участием Украины.

Российский дипломат подчеркнул, что Джонсон занимается тем, что «запугивает», причем «не только украинцев», «но и европейцев».

Напомним, визит Джонсона в Киев и его встреча с украинским руководством состоялась 17 июня.

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