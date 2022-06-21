Брюссель, , 18:56 — REGNUM Для того чтобы вынудить ЕС и отдельных его членов смотреть на Россию как на страну, имеющую равные права с ними, нужна последовательность, но её в нашем подходе к ЕС нет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 июня, комментируя высказывания постпреда России при ЕС Владимира Чижова.

Владимир Чижов Mil.ru

Как сообщалось ранее, Чижов в интервью «Известиям» заявил, что отношения России и Евросоюза продолжают деградировать, и сторонам предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия.

« П редставитель нашей страны при ЕС Владимир Чижов в интервью «Известиям» говорит о том, что России и Европейскому союзу предстоит создать новую систему взаимоотношений на основе равноправия. Из сказанного им, однако, не понятно, какие действия России призваны принудить европейцев посмотреть на нас как на страну, имеющую равные права с ними. Для того чтобы вынудить ЕС и отдельных его членов к этому, нужна последовательность, но её в нашем подходе к ЕС я не вижу.

Вот недавний пример. Некоторое время тому назад наш МИД озвучил, наконец, правильную мысль о том, что ЕС сегодня в отношении России — это враждебная политико-экономическая организация. Чижов в своём интервью эту мысль тоже провёл и правильно сделал: ЕС ведёт против нас экономическую войну, намеревается усиливать свой военный компонент, превратился в придаток НАТО. Тем не менее, на ПМЭФ президент России заявляет, что ЕС не НАТО и проблем с членством Украины в нём он не видит. После этого, как мы все увидели, подтвердилась мидовская версия: с подачи центральных органов ЕС Литва начала перекрывать железнодорожный транзит в Калининградскую область… А какие «сюрпризы» принесёт членство в ЕС Украины? Или нам главное, чтобы на нас смотрели как на «равноправных», а враждебные экономические действия пусть осуществляют?