Пенза, 21 июня, 2022, 18:56 — ИА Регнум. В правительстве Пензенской области 21 июня родственникам бойцов, погибших во время специальной военной операции России на Украине, передали ордена Мужества. Указами президента Российской Федерации награждены за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга: старший лейтенант Александр Афтаев, рядовые Михаил Афанасов и Андрей Сычев.

Pnzreg.ru В Пензенской области передали родным ордена Мужества, павших на Украине военнослужащих

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обратился к родственникам павших и передал им на пожизненное хранение награды участников специальной военной операции в Донецкой, Луганской народных республиках и на территории Украины.

«Они отдали свои жизни, чтобы защитить Россию, спасти от неонацистов наш народ на Донбассе и на украинских территориях. При выполнении боевых задач они остались верными долгу и Отечеству. Проявили мужество и храбрость. Они достойны вечной памяти и славы, также как тысячи пензенцев — героев Великой Отечественной войны, участников боевых действий и контртеррористических операций. Погибшие ребята были опорой для своих семей. Разделяю с вами невосполнимую утрату. Сделаю всё, что в моих силах, чтобы сделать вашу жизнь хоть немного легче и решить возникающие проблемы», — подчеркнул глава Пензенской области.

ИА REGNUM напоминает, в марте в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области прошла траурная церемония прощания с рядовым контрактной службы Александром Вотчниковым.

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