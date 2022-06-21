Лос-Анджелес, США, 21 июня 2022, 18:54 — REGNUM Известный рэпер Ludacris (Кристофер Брайан Бриджес) станет обладателем собственной звезды на голливудской «Аллее славы». Об этом 21 июня написал портал HipHopDX.
Как сообщил источник, открытие звезды планируется в 2023 году. Примечательно, что подобную награду артист получит не за вклад в музыкальную культуру, а за работу в кино.
Напомним, Ludacris начал музыкальную деятельность в конце 1990-х годов и к настоящему времени успел записать восемь студийных альбомов. Рэпер также снялся в ряде успешных фильмов, среди которых «Форсаж», «Псы под прикрытием» и «Рок-н-рольщик».