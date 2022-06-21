Лос-Анджелес, США, , 18:54 — REGNUM Известный рэпер Ludacris (Кристофер Брайан Бриджес) станет обладателем собственной звезды на голливудской «Аллее славы». Об этом 21 июня написал портал HipHopDX.

Рэпер Ludacris Кадр из интервью на телевидении

Как сообщил источник, открытие звезды планируется в 2023 году. Примечательно, что подобную награду артист получит не за вклад в музыкальную культуру, а за работу в кино.

Напомним, Ludacris начал музыкальную деятельность в конце 1990-х годов и к настоящему времени успел записать восемь студийных альбомов. Рэпер также снялся в ряде успешных фильмов, среди которых «Форсаж», «Псы под прикрытием» и «Рок-н-рольщик».