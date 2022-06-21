Арзамас, Нижегородская область, 21 июня, 2022, 18:52 — ИА Регнум. Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (дочернее предприятие «Роскосмоса») намерено построить в Нижегородской области комплекс для хранения авиационного топлива «Т-1» и нетоксичного ракетного топлива — «нафтила». Информация об этом появилась на портале государственных закупок.

Роскосмос

Стоимость работ оценивается в 95 млн рублей, которые планируют выделить из федерального бюджета в рамках государственного оборонного заказа.

Топливохранилище будет располагаться в Центре ликвидации межконтинентальных баллистических ракет близ посёлка Черемас в Арзамасском районе.

Работы по строительству и оборудованию комплекса для хранения и выдачи спецтоплива должны быть завершены не позднее 25 ноября 2022 года.