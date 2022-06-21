Москва, , 18:48 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев доложит главе российского государства Владимиру Путину об итогах своей рабочей поездки в Калининградскую область, сообщил 21 июня журналистам пресс-секретарь аппарата российского Совбеза Евгений Аношин.

Калининградская область

По его словам, будут затронуты вопросы обеспечения нацбезопасности на Северо-Западе России.

«Патрушев представит совместный доклад с полномочным представителем президента РФ в округе Александром Гуцаном», — сказал Аношин.

Напомним, 21 июня на совещании Совбеза обсуждался, среди прочего, вопрос транспортной блокады Калининградской области РФ властями Литвы.

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