Посол России Келин рассказал, с каких пор не посещал парламент Британии
Лондон, 21 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. С начала спецоперации ВС РФ на Украине российских дипломатов не пускают в британский парламент выступать перед парламентариями, заявил 21 июня посол России в Британии Андрей Келин в эфире «России 24».
Комментируя официальное введение Лондоном запрета на посещение российским послом британского парламента, Келин сообщил, что он и другие представители дипмиссии не посещают парламент «с начала марта».
До этого он не раз бывал в парламенте и выступал перед британскими депутатами и членами палаты лордов с разъяснениями по поводу политики Москвы, но в конце февраля всё изменилось.
Российский дипломат добавил, что британское руководство боится допускать его к парламентариям, чтобы те не узнали чего-то, что не выгодно Лондону. Он также отметил, что вся эта ситуация не скажется на работе посольства РФ.
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