Лондон, 21 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. С начала спецоперации ВС РФ на Украине российских дипломатов не пускают в британский парламент выступать перед парламентариями, заявил 21 июня посол России в Британии Андрей Келин в эфире «России 24».

Mid.ru Андрей Келин

Комментируя официальное введение Лондоном запрета на посещение российским послом британского парламента, Келин сообщил, что он и другие представители дипмиссии не посещают парламент «с начала марта».

До этого он не раз бывал в парламенте и выступал перед британскими депутатами и членами палаты лордов с разъяснениями по поводу политики Москвы, но в конце февраля всё изменилось.

Андрей Келин «Но после начала спецоперации следующая встреча была назначена на 2 марта, она была отменена. И с тех пор в парламенте я не был».

Российский дипломат добавил, что британское руководство боится допускать его к парламентариям, чтобы те не узнали чего-то, что не выгодно Лондону. Он также отметил, что вся эта ситуация не скажется на работе посольства РФ.

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