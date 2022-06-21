Гагра, Абхазия, 21 июня, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Пример Украины показал, что с помощью НКО и образовательных программ можно добиться масштабного изменения ценностных ориентиров в общественном сознании. Похожие проекты пытались реализовать на всём постсоветском пространстве, в том числе и на территории братской Абхазии.

Иван Шилов ИА REGNUM Абхазия

Помимо сети западноориентированных НКО абхазскую молодежь пытаются охмурить через образовательные проекты. Так называемый Сухумский государственный университет, расположенный в Тбилиси (!), ориентированный на абхазскую молодежь, прямо ставит целью воспитание будущего поколения с учетом грузинской культуры и традиций, декларирует ориентацию на западные ценности. О том, что предпринимают абхазские власти, чтобы защитить подрастающее поколение, мы поговорили с председателем Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорту Джемалом Губазом.

Армида Кишмахова: Джемал Резович, расскажите о работе комитета за последний год. Каковы приоритетные направления молодежной политики в республике на сегодняшний день? Что интересного запланировано на ближайшее время?

Джемал Губаз: Работаем активно и по молодежной политике, и по спорту. Хочу заметить, что сфера молодежной политики носит межведомственный характер, здесь задействованы министерства образования, культуры, туризма и другие ведомства. Поэтому здесь надо говорить о системности и комплексности. Я возглавляю комитет последние два года. За это время по нашему направлению многое сделали как внутри страны, так и на международном уровне. К примеру, наша команда по футболу играет в студенческой лиге России, для нас это многое значит. Буквально на днях на площадке Международного молодежного форума «Евразия Global» подписали Меморандум о взаимопонимании. Согласно документу власти и общественные организации России, ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии намерены создавать обменные молодежные программы.

Кроме того, мы тесно сотрудничаем с Минспортом России. Недавно с официальным визитом у нас побывал министр Олег Васильевич Матыцин. У нашего комитета есть непосредственный куратор — заместитель министра спорта России Одес Байсултанов. Эти люди не только многое делают для развития спорта в своей стране, но и помогают нам, за что им большое спасибо.

Армида Кишмахова: Проводится ли работа по обмену опытом и идеями с коллегами из соседних регионов, в том числе северокавказских?

Джемал Губаз: В целях выполнения плана мероприятий по социально-экономическому и культурному сотрудничеству мы выезжаем в соседние регионы. В ходе этих выездов наши работники получают колоссальный опыт работы. Подписываем соглашения о сотрудничестве, встречаемся с молодежью, спортсменами, студентами. Проводим соревнования сами, участвуем во всех турнирах по Северному Кавказу, куда нас приглашают. Можно отметить турнир по баскетболу имени героя Абхазии Сослана Плиева и чемпионат России в Каспийске (Республика Дагестан). У нас в республике проходят совместные сборы, трудимся в правильном направлении для популяризации и развития спорта и, конечно же, для международного опыта.

Конечно, сейчас на Северном Кавказе результатов больше, чем у нас, но мы стремительно двигаемся, проводим совместные тренировки, наша молодежь общается между собой, а это уже многое значит, поскольку мы все — горский народ, а значит, братья. Также сотрудничаем с ЛНР, ДНР, Белоруссией, Южной Осетией, но наш самый главный, стратегический партнер — это, конечно, Россия, которой Абхазия обязана своим существованием. Весь наш народ безмерно благодарен Владимиру Путину за признание нашего государства. Хочу особо подчеркнуть: Абхазия и абхазский народ всегда будут с Путиным.

Две недели назад я побывал в ДНР, где сейчас находится прославленный герой Абхазии, командир батальона, у которого в подчинении более 300 человек, Ахра Авидзба с позывным «Пятнашка». Я ездил туда от имени всех спортсменов республики, которые собрали тонны гуманитарной помощи.

Все это говорит том, что наш народ всецело поддерживает Россию и ее политику.

Армида Кишмахова: Малый и средний бизнес является эффективным полем для самореализации молодежи. Какая работа проводится по поддержке молодежного предпринимательства?

Джемал Губаз: По линии молодежи мы работаем очень тесно с Москвой, проводим совместные мероприятия. Надеемся, что их будет еще больше.

Армида Кишмахова: Какие проекты реализует комитет в рамках сотрудничества с вузами и детскими организациями республики?

Джемал Губаз: Специалисты нашего комитета работают над тем, чтобы в детских лагерях вожатые имели соответствующую подготовку. То есть чтобы дети не были предоставлены самим себе.

Участвуем в жизни детей из малоимущих семей, пытаемся помочь детским садам, интернатам. Проводим разноплановые мероприятия, одно из самых масштабных — «мир без наркотиков». Мы трудимся во всех возможных направлениях для того, чтобы наша молодежь процветала и продвигалась вперед. Кстати, в этом году в рамках Международного молодежного форума «Евразия Global» наши абхазские ребята впервые выиграли грант в размере 300 тысяч рублей. За счет грантовых средств планируем провести в Абхазии мероприятие и придать ему международный статус. Но пока не будем выдавать всех секретов.

Армида Кишмахова: Как строится работа в сфере молодежной политики в районах и городах республики? Есть ли там ваши штатные работники?

Джемал Губаз: У нас от Галлии до Псоу расстояние 300 км. Практически во всех городах и районах имеются структурные подразделения, которые непосредственно подчинены администрациям городов и районов. Каждый наш работник является куратором того или иного района. Кураторы выезжают для того, чтобы помочь на месте, провести то или иное мероприятие, посмотреть программу района, встретиться с представителем администрации, курирующим наши вопросы. Мы встречаемся с молодежью для выстраивания диалога.

Армида Кишмахова: Занимается ли комитет вопросами молодых ученых и специалистов?

Джемал Губаз: Мы уделяем пристальное внимание молодым людям, решившим посвятить себя науке, прекрасно понимая, что страна без интеллигенции, науки и ученых — это не страна. Любое государство могут прославить спорт, наука и искусство, мы это прекрасно понимаем и также ведем в этом направлении работу. Наш президент регулярно встречается с молодыми учеными, студентами, аспирантами. Существует ряд проектных конкурсов, которые помогают таким молодым людям заявить о себе. Надо отметить, что им оказывается достаточно большая поддержка.

Армида Кишмахова: В последние годы стало модным проводить различные форумы, фестивали, где молодежь имеет возможность презентовать себя и свои идеи. Есть ли, на ваш взгляд, польза от этих мероприятий?

Джемал Губаз: Для нас ближайшей перспективой является развитие проектной деятельности среди молодежи. Сегодня их нужно обучать навыкам проектирования, чтобы они официально регистрировались, составляли свои проекты и умели их презентовать, чтобы участвовали в различных грантовых конкурсах и побеждали. Кроме того, участвуя в этих мероприятиях, мы получаем международный опыт других стран, ну и, конечно же, новые знакомства, которые перерастают в дружбу, потом в братство. Мы многому учимся друг у друга, из собственного опыта могу сказать, что это немаловажно.

Армида Кишмахова: Какие профилактические меры проводит комитет по предупреждению экстремистской деятельности?

Джемал Губаз: Абхазия всегда была многонациональной страной, и потому наш народ всегда умел дружить, уважать культуру и традиции соседа. Сегодня наша молодежь развивается, ставя в пример выдающихся представителей народа, а мы, в свою очередь, очень стараемся для них, хотим для них только лучшего и делаем для этого все возможное, ведь они — это будущее нашей страны.

Армида Кишмахова: Комитет молодежи сотрудничает тесно с министерством образования. Из открытых источников в интернете известно, что Сухумский государственный университет (грузинское высшее учебное заведение) к своей деятельности под предлогом реализации гуманитарных программ привлекает молодежь Абхазии. Как вы можете это прокомментировать?

Джемал Губаз: Мы сотрудничаем только с Абхазским государственным университетом. Сомневаюсь, что абхазская молодежь учится в так называемом Сухумском университете Грузии. Такие факты нам не известны! Наши ребята учатся в Абхазии, в России. В существующей ситуации официальные контакты с университетом Грузии не возможны.

Армида Кишмахова: Ну и последний вопрос. Говоря об особенности нынешнего кризиса на Украине, нельзя не отметить, что, по сути, конфликт стал результатом целенаправленных действий определенных кругов на Западе. Что сегодня делается в Абхазии, в частности, какую работу ведет комитет для того, чтобы молодежь оградить от западного влияния?

Джемал Губаз: Я ранее говорил, что наши ребята воюют в ДНР на российской стороне, вы понимаете, нам, кроме России и наших братьев из горских народов, никто не интересен, и другого быть не может. Понятно, Абхазия находится в таком геополитическом раскладе сил, в котором сталкиваются глобальные интересы. Но мы сегодня принимаем все меры для того, чтобы наше партнерство с Россией еще более окрепло. Существует договор о военном сотрудничестве с Россией, и для абхазского народа это имеет большое значение. И это не просто слова. Сегодня Россия делает для нас все, начиная от пенсий и заканчивая детскими пособиями, за что мы очень благодарны. Это страна, которая за нами ухаживает, кормит, лечит, и мы ей благодарны. Мы будем рядом с Россией при любом раскладе, не потому что это удобно, а потому что это правильно! Мы с Россией — и только так, другого пути нет и быть не может!