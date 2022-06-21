Казань, , 18:33 — REGNUM В медицинские организации Татарии с начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 4483 человека. Это на 48% выше аналогичного показателя 2021 года и на 36,4% — среднемноголетнего уровня, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Клещ Catkin

Укусы клещами регистрируются во всех муниципальных образованиях республики, кроме Апастовского и Кайбицкого районов. Больше всего обращений в городах Набережные Челны (801 случай) и Казани (754 случая), а также в Альметьевском районе (570 случаев).

Всего исследовано 970 клещей, снятых с людей, из них возбудитель иксодового клещевого боррелиоза выделен в 275 клещах (6,1% от общего числа), возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.

Противоклещевую обработку в республике провели на площади 1365,5 гектаров.

Привились в этом году от клещевого вирусного энцефалита 5152 жителя Татарии, в том числе 590 детей.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 27 мая в Татарии от укусов клещей зарегистрировали 2744 пострадавших.

Читайте также: Воронежский детский лагерь завершит смену досрочно из-за нашествия клещей