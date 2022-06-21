Нижний Новгород, 21 июня, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности обнаружили и ликвидировали в Нижегородской области подпольные мастерские, в которых незаконно изготавливали оружие. Об этом сообщает пресс-центр ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

В ходе спецоперации аналогичные нелегальные оружейные цеха обнаружены ещё в 37 регионах.

Также стало известно о том, что спецслужбы задержали 116 человек, которые восстанавливали боевые свойства гражданского оружия, а затем продавали его.

Из незаконного оборота изъяли 383 автомата, пулемета, пистолета и противотанковых ружья, а также свыше 28 кг взрывчатки, 494 мины и снаряда, 40 тысяч патронов и комплектующих от огнестрельного оружия.