Донецк, , 18:25 — REGNUM Столицу ДНР обстреляли украинские вооружённые формирования из БМ-27 «Ураган» 21 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Солдат ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

ВСУ в 17:50 мск выпустили две ракеты из «Урагана» по Кировскому району Донецка. Атаку украинские боевики вели со стороны населённого пункта Новомихайловка.

Кроме того, вечером 21 июня ВСУ обстреляли Киевский район Донецка: в 16:17, 16:37 и в 16:59 мск. Стреляли со стороны города Авдеевка из артиллерии калибра 155 мм. Выпущено 27 снарядов.

В результате атаки на Киевский район Донецка женщина 1955 года рождения получила ранение.

Также в 17:10 мск со стороны населённого пункта Красногоровка украинские боевики обстреляли Петровский район столицы ДНР, выпустив пять снарядов калибра 152 мм.

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