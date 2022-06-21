Бишкек, 21 июня, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Киргизии насчитывается 5% граждан, которые замешаны в коррупции. Об этом заявил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на заседании парламентского комитета по бюджету и фискальной политике.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По словам высокопоставленного чиновника, предлагаемый правительством законопроект о легализации имущества и амнистии капитала позволит оказать существенную поддержку местным предпринимателям.

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Также глава Минэкономики Киргизии отметил, что сейчас не менее 30% экономики республики находится в «тени».

«Сколько денег в оффшорах на сегодня находится, а легализовать его пока не представляется возможным. Основная цель законопроекта — вывести из «тени» имеющиеся у бизнеса активы. Поэтому мы и подкрепляем всё это государственной гарантией», — подчеркнул он.

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