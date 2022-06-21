Челябинск, 21 июня, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В Челябинске отменено постановление Металлургического райсуда о досрочном освобождении из колонии женщины, осуждённой за покушение на убийство и разбой. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Pixabay.com Суд

Гражданка была осуждена к десяти годам колонии. Районный суд решил освободить гражданку на 3 года 25 дней раньше срока.

Прокурор возражал против досрочного освобождения. В итоге облсуд рассмотрел его апелляцию и отменил постановление райсуда.