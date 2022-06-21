Ставрополь, , 18:17 — REGNUM В Ставропольском крае выделили 50 млн рублей на противоградовые мероприятия. Для обеспечения защиты сельхозугодий и населенных пунктов от стихии создано 44 противоградовых пункта. Их деятельность организована в пяти районах — Андроповском, Кировском, Кочубеевском, Предгорном и Шпаковском, сообщили в управлении по информации и связям с общественностью краевой думы.

Град

Как отмечается, денежные средства, выделяемые ежегодно на Ставрополье на противоградовый щит, тратятся весьма эффективно. При нормативах противоградовой защиты не менее 70% территории в крае этот показатель не снижался никогда ниже 87,5%. Площадь защищаемой территории на Ставрополье, обеспечиваемая 44 пунктами противоградовой защиты, составляет 839 тыс. гектаров.

В парламенте Ставрополья рекомендовали привлекать агарариев всех форм собственности к софинансированию мероприятий по защите от стихии своих теплиц, посевов и садов.