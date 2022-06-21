Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Известная певица Билли Айлиш рассказала, что задумывается о материнстве. Об этом сообщил портал Spletnik.ru 21 июня.

Билли Айлиш Кадр из записи живого выступления Билли Айлиш

«Я скорее умру, чем откажусь иметь детей. Они мне нужны», — призналась артистка. В то же время Айлиш рассказала о своём страхе, что дети не будут прислушиваться к её мнению. Якобы поэтому она до сих пор не решилась стать матерью.

Напомним, в начале июня 2022-го Билли Айлиш рассталась с Мэттью Тайлером Ворсом. Причиной разрыва пары стали измены актёра.

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