Вашингтон, 21 июня, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Известная певица Билли Айлиш рассказала, что задумывается о материнстве. Об этом сообщил портал Spletnik.ru 21 июня.

Кадр из записи живого выступления Билли Айлиш Билли Айлиш

«Я скорее умру, чем откажусь иметь детей. Они мне нужны», — призналась артистка. В то же время Айлиш рассказала о своём страхе, что дети не будут прислушиваться к её мнению. Якобы поэтому она до сих пор не решилась стать матерью.

Напомним, в начале июня 2022-го Билли Айлиш рассталась с Мэттью Тайлером Ворсом. Причиной разрыва пары стали измены актёра.