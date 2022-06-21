Чебоксары, , 18:15 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Ибресинского района, которого признали виновным в изготовлении оружия, в том числе замаскированного под авторучку стреляющего устройства. Мужчина объяснил, что это его хобби, получив условный срок, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстал 59-летний житель одной из деревень Ибресинского района. Правоохранители установили, что в 2017 году он изготовил самодельным способом восемь одноствольных дульно-зарядных пистолетов, а также самодельное стреляющее устройство, замаскированное под авторучку. Данное оружие он хранил дома.

Также следствие выяснило, что он незаконно приобрёл и хранил 57 патронов. Кроме того, в сенях дома правоохранители обнаружили 74 грамма наркотических средств.

Фигурант уголовного дела объяснил изготовление оружия своим хобби, говорят в следственном управлении.

Суд признал сельчанина виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия (ч. 1 ст. 223 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ), незаконном приобретении наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Приговором ему четыре года лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии в ходе обысков у подозреваемых в незаконном сбыте оружия из Алатыря изъято более 1 тыс. предметов вооружения.

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