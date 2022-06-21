Казань, , 18:12 — REGNUM В Татарии с начала пандемии по состоянию на 21 июня провели 6 628 114 лабораторных исследований на наличие коронавируса в материале от людей, включая прибывших из-за рубежа. Об этом сообщает республиканское управление Роспотребнадзора.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным ведомства, в Татарии только за прошедшие сутки на коронавирус провели 7636 исследований. Охват тестированием за последние семь дней составил 204,5 исследований на 100 тыс. населения.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии зарегистрировано 152 086 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 148 042 пациента, скончались 1995 человек.

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