Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Несколько российских исполнителей приняли участие в записи альбома под названием «Мы вышли из кино 2». Пластинка доступна для прослушивания в разделе «VK Музыка» в соцсети «ВКонтакте».

Виктор Цой

Альбом является трибьютом группы «Кино» в честь 60-летия со дня рождения солиста Виктора Цоя. В пластинку вошли 30 песен от разных исполнителей, в том числе певицы гречка, групп «25/17», «Дайте танк (!)» и других.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, множество жителей Санкт-Петербурга и других городов России собрались 21 июня 2022 года у могилы Виктора Цоя в день 60-й годовщины рок-музыканта. Как отмечали очевидцы, поклонники творчества музыканта возложили большое количество цветов.