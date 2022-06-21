Донецк, 21 июня, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Четыре ракеты из БМ-27 «Ураган» выпустили украинские боевики по населённому пункту Луганскому (ДНР), сообщает 21 июня Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Mil.ru РСЗО «Ураган»

Обстрел украинские вооружённые формирования осуществили в 17:05 мск со стороны населённого пункта Новомихайловка.

Ранее 21 июня ВСУ в ДНР подвергли ракетным обстрелам посёлок Минеральное (Ясиноватский район), выпустив десть ракет из БМ-21 «Град», и город Макеевку — четыре ракеты из «Града».