Вашингтон, 21 июня, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Госдепартамент США официально сообщил о смерти американского гражданина на территории Украины, сообщает 21 июня RT.

Цитата из х/ф «Седьмая печать». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Пляска смерти

Один из представителей внешнеполитического ведомства заявил, что речь идёт о человеке по имени Стивен Забельски.

«Мы можем подтвердить смерть гражданина США Стивена Забельски на Украине», — цитирует агентство слова дипломата.

По его словам, представители Госдепа уже связались с семьёй Забельски.

Стоит отметить, что при этом Госдеп не раскрывал обстоятельства его смерти.

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что в ходе боев на Украине был убит 52-летний гражданин США Стивен Забельски, ранее служивший в американской армии.