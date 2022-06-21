Подгорица, 21 июня, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Стоимость минимальной потребительской корзины за май 2022 года в Черногории, по данным статистического ведомства Monstat, составила 738,9 евро, что на 0,9 процента больше, чем в апреле.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Потребительская корзина

«Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 339,8 евро, что на 1,5 процента больше, чем в апреле», — говорится в сообщении.

Статистики сообщили, что расходы на непродовольственные товары и услуги составили 399,1 евро, что на 0,4% больше, чем в апреле.