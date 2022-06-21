Кузнецк, Пензенская область, , 18:05 — REGNUM В городе Кузнецке во время строительных работ погиб 63-летний мужчина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

На стройке (сс) Guilherme Cunha

По данным следствия, мужчина 14 июня производил кладку стен из кирпича строящего многоквартирного дома по улице Рабочей в Кузнецке. Стоя на строительных лесах, при отсутствии ограждения границ зон повышенной опасности, строитель выпал через открытый оконный проем с высоты седьмого этажа. От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 13 мая токарь выполнял работу на станке, когда рукой попал под вращающуюся деталь. От полученных травм рабочий скончался.

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