Кузнецк, Пензенская область, 21 июня 2022, 18:05 — REGNUM В городе Кузнецке во время строительных работ погиб 63-летний мужчина. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области.

На стройке
На стройке
(сс) Guilherme Cunha

По данным следствия, мужчина 14 июня производил кладку стен из кирпича строящего многоквартирного дома по улице Рабочей в Кузнецке. Стоя на строительных лесах, при отсутствии ограждения границ зон повышенной опасности, строитель выпал через открытый оконный проем с высоты седьмого этажа. От полученных травм 63-летний мужчина скончался на месте.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 13 мая токарь выполнял работу на станке, когда рукой попал под вращающуюся деталь. От полученных травм рабочий скончался.

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