Магас, 21 июня 2022, 17:55 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выделил личные средства на оплату путевок в хадж для 11 паломников. О финансировании благого дела сообщила пресс-служба главы региона.
Совершение хаджа для верующих в настоящее время обходится недешево. Поездка на одного человека составляет до 5200 долларов США — такие денежные средства есть не у каждого желающего совершить хадж по святым для всех мусульман местам в Королевстве Саудовская Аравия. Поэтому для малообеспеченных граждан помощь главы Ингушетии оказалась очень кстати.
Ранее сообщалось, что Ингушетии в 2022 году выделена квота на 580 мест для совершения хаджа. А всего для России предоставлено более 11 тыс. мест.
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