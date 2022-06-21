Магас, , 17:55 — REGNUM Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выделил личные средства на оплату путевок в хадж для 11 паломников. О финансировании благого дела сообщила пресс-служба главы региона.

Хадж Al Jazeera English

Совершение хаджа для верующих в настоящее время обходится недешево. Поездка на одного человека составляет до 5200 долларов США — такие денежные средства есть не у каждого желающего совершить хадж по святым для всех мусульман местам в Королевстве Саудовская Аравия. Поэтому для малообеспеченных граждан помощь главы Ингушетии оказалась очень кстати.

«Для совершения паломничества в настоящее время необходимо от 4800 до 5200 долларов. Это большие расходы для каждой семьи, и любая финансовая помощь в этом деле имеет для людей огромные важность и значение», — пишет газета «Сердало».

Ранее сообщалось, что Ингушетии в 2022 году выделена квота на 580 мест для совершения хаджа. А всего для России предоставлено более 11 тыс. мест.

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