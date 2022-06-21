Борисоглебск, Воронежская область, 21 июня, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Воронежской области 17-летний подросток погиб в результате несчастного случая на воде. Трагедия произошла 20 июня недалеко от села Богана Борисоглебского района, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Предварительно установлено, что группа подростков днём купалась в реке Ворона. После прыжка с тарзанки один из мальчиков не всплыл на поверхность. Его друзья пытались самостоятельно найти юношу, а затем обратились в службу спасения.

«Извлечь тело юноши из воды удалось около 17 часов в ходе организованных совместно с сотрудниками МЧС поисковых мероприятий», — уточнили в СК.

По факту гибели юноши проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.