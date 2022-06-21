Хельсинки, 21 июня, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Ограничения на визы для граждан РФ власти Финляндии решили отменить с 1 июля, сообщает 21 июня финское посольство в России.

Финляндия

Это делается на фоне снятия введённых в 2020 году ограничений по COVID-19 для въезжающих в страну, в том числе из России.

Власти Финляндии объявляют, что заявление на получение визы можно подавать в визовых центрах, но по предварительной записи. Заявления будут рассматриваться в соответствии с Визовым кодексом ЕС.

При этом, отмечает финское диппредставительство, соглашение об упрощённой выдаче виз на въезд в Финляндию из РФ действует из-за европейских санкций не в полном формате.