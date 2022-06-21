Бишкек, , 17:52 — REGNUM Правительство Киргизии внесло на рассмотрение республиканского парламента проект закона «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», вызвавший резко негативную реакцию в экспертной среде, передают местные СМИ.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Авторы документа утверждают, что его принятие позволит за счёт обеспечения неприкосновенности и соблюдения тайны декларирования вывести из «тени» свыше 40% находящегося там бизнеса, а также направить на развитие экономики не афишируемые предпринимателями доходы.

Между тем, по мнению юристов и правозащитников, этот законопроект несет в себе риски того, что чиновникам удастся легализовать свои коррупционные доходы и скрыть информацию о нечестно нажитом имуществе.

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