Рига, , 17:51 — REGNUM С момента введения Белоруссией безвизового режима в семь раз увеличилось число латвийцев, пересекающих границу. Об этом сообщило Латвийское радио.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, если ранее в среднем тысяча легковых транспортных средств в месяц пересекала пункты пограничного контроля в Силене и Патерниеки, то после отмены виз число таких автомашин увеличилось до 6-7 000.

Отмечается, что латвийцы используют возможность привезти из соседней страны дешевые товары — масло, сахар, алкоголь и горючее. Общественные перевозчики, тем временем, организуют новые маршруты автобусов в Белоруссию, которые весьма востребованы.

«Теперь можно свободно перемещаться, покупать продукты, там наполовину дешевле, поэтому с женой и едем. Тот же сахар покупается, рыба, консервы. Конечно, ограниченное количество товаров, но с женой можем привезти уже двойной объем. То же самое горючее… Я наливаю полный бак и месяц езжу. Там дизель за 80 евроцентов стоит. А у нас за 2 евро», — рассказал один из участников «шоп-тура».

С 15 апреля 2022 года латвийские жители могут пересекать границу Белоруссии без оформления визы.