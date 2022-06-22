Кострома, 22 июня, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Костромской области заинтересовалось сделкой по продаже земельного участка, примыкающего к парку Победы, заключенной между администрацией Костромы и фирмой ООО «РИК». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сопредседатель экологического движения «Во имя жизни» Валентина Ямщикова. Общественница написала заявление в управление Федеральной антимонопольной службы по региону, материалы которого затем были перенаправлены в ОБЭП.

Эмблема Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК)

Общественница считает, что чиновники превысили должностные полномочия и нарушили закон, продав участок муниципальной земли, имеющей статус особо охраняемой озелененной территории в частную собственность без торгов. Речь идёт об отрезке площадью 6,3 гектара по улице Бульварной. По информации прокуратуры сделка была совершена в конце 2020 года.

«Функциональное назначение участка — «Парк культуры, отдыха, развлечений и спорта». Земля со статусом особо охраняемой озелененной территории не подлежит приватизации в силу пункта 6 статьи 94 Земельного кодекса. Тем не мене, она была продана в частную собственность ООО «РИК». В документах значилось, что на этом месте возведён капитальный объект общепита или спортивного назначения. По факту на этом месте построен коммерческий объект — магазин «Пятерочка», — говорится в заявлении.

Администрация планирует поменять целевое назначение территории по просьбе компании «РИК», разрешив на ней строительство многоквартирных домов. Согласно информации, размещённой на сайте мэрии, общественные слушания по этому поводу проводились в конце 2021 года. Проект правок планировки был отправлен на доработку, но до сих пор не утверждён. Результаты проведённой проверки ОБЭП огласит до конца июня 2022 года. ИА REGNUM будет следить за ситуацией.