Москва, 21 июня, 2022, 17:50 — ИА Регнум. 21-летний французский фланговый нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не планирует покидать московский клуб в летнее трансферное окно. Об этом 21 июн6я сообщил агент футболиста Эммануэль Лакруа.

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«Вильсон хорошо чувствует себя в Москве. Он хочет остаться в клубе», — цитирует Лакруа издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Вильсон Изидор принял участие в одиннадцати матчах за «железнодорожников» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Изидор выступает за «Локомотив» с 22 января 2022 года после перехода из «Монако» за 3,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.