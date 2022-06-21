Москва, 21 июня, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству не рассматривал законопроект, который предполагает отменить проведение государственной историко-культурной экспертизы при получении разрешения на строительство, а также отменить ее проведение для работ по сохранению объекта культурного наследия, которые затрагивают конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня сообщил член комитета Александр Якубовский («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Ранее Минстрой России предложил исключить историко-культурную экспертизу проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, оставив только градостроительную экспертизу. В феврале 2022 года законопроект был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Документ вызвал критику экспертов, которые обеспокоены будущим большого количества объектов культурного наследия, находящихся в плохом состоянии.

«На настоящий момент проект данного федерального закона не рассматривался нашим профильным комитетом по строительству и ЖКХ. Частично ряд предлагаемых положений было реализовано в пакете законопроектов по поддержке экономики в условиях санкционного давления, в части мер поддержки строительной отрасли, но с определенными временными ограничениями», — сказал Якубовский.

При этом саму инициативу парламентарий оценил положительно, но считает необходимым четко проработать механизм того, когда данные положения могут применяться.

«Ускорение прохождения сроков строительных процедур не должно негативно сказываться на нашем отношении к историческому и культурному наследию, приводить к появлению так называемых «новоделов», и здесь важно услышать и учесть позицию экспертного сообщества, которое говорило о таких рисках», — отметил Якубовский.

Отдельно депутат остановился на инициативе правительства объединить процедуры экологической, историко-культурной экспертизы с экспертизой проектной документации.

«Эта мера позволит сократить срок ее прохождения на два-три месяца. И такая мера действительно востребована, ведь она позволит соблюсти все требования в рамках проведения экологической и историко-культурной экспертиз, которые не будут отменены, а будут объединены в единую процедуру», — добавил он.

Напомним, что ранее Госдума приняла пакет антисанкционных мер, с которыми, в частности, правительство получает право на 2022 год устанавливать особенности и случаи проведения государственной экспертизы проектной документации. В апреле вышло постановление правительства, по которому для объектов, имеющих приоритетное значение, проверка соблюдения экологических требований и требований в области сохранения объектов культурного наследия будет обеспечена в рамках государственной экспертизы проектной документации. Фактически речь идет о слиянии рабочих процессов, которые ранее велись отдельно и занимали много времени.